Gemlik Hisar'da su taşkınları son buluyor - Haberler
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Gemlik Hisar'da su taşkınları son buluyor

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Gemlik Hisar'da su taşkınları son buluyor

21 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİGemlik Hisar'da su taşkınları son buluyorBURSA - Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'in Hisar Mahallesi'nde de uygulanan çalışma ile bölgede olası su taşkınlarının...

21 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Gemlik Hisar'da su taşkınları son buluyor

BURSA - Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'in Hisar Mahallesi'nde de uygulanan çalışma ile bölgede olası su taşkınlarının önüne geçecek.

Şehrin altyapı ağını, gelişen durum ve ihtiyaçlara göre yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon hattı giderlerini birbirinden ayırıyor. Yapılan çalışma aşırı yağışlar sonrası olası taşkın ve su baskınlarının önlenmesinde hayati önem taşıyor. Bunun son örneklerinden birini Gemlik'in Hisar Mahallesi'nde verdiklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gemlik ilçemizin Hisar Mahallesi'nde yapımı devam eden kanal hattı ile yağmur suyu hattının ayrıştırılması çalışması ile mahallenin yağışlar sonrası yaşanan taşkın sorunu da son bulacak" dedi.

Bursa merkezdeki altyapı ağının çok büyük oranda yenilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, ilçelerin altyapı ağını da belirledikleri takvim dahilinde yenilemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Haber: Gemlik Hisar'da su taşkınları son buluyor - Haberler
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