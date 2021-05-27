Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı
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Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı

Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından durumlarından şüphelenilen 2'si Mısır, 3'ü de Suriye uyruklu 5 mülteci limanda yakalandı.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından durumlarından şüphelenilen 2'si Mısır, 3'ü de Suriye uyruklu 5 mülteci limanda yakalandı.

Deniz yolu ile İtalya'ya kaçma planları kuran 2'si Mısır, 3'ü ise Suriye kökenli 5 düzensiz göçmen, gümrük sahasında durumlarından şüphelenerek, liman güvenliği tarafından incelendi. Geçiş için evrakları bulunmayan göçmenler Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu yapılan göçmenler, deniz yoluyla İtalya'ya kaçmak istediklerini itiraf etti. Mülteciler, işlemlerinin ardından Bursa Yabancılar Şubesine teslim edildi. - BURSA

Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı
Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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