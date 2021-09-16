Gemlik esnafı gemicilerin karaya çıkmasına müsaade edilmesini istiyor - Haberler Ekonomi
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Gemlik esnafı gemicilerin karaya çıkmasına müsaade edilmesini istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gemlik esnafı gemicilerin karaya çıkmasına müsaade edilmesini istiyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, esnaf, limanlara gelen gemilerde bulunan vatandaşlara alışveriş yapma imkanı sağlanmasını istiyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, esnaf, limanlara gelen gemilerde bulunan vatandaşlara alışveriş yapma imkanı sağlanmasını istiyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde çıkışlarına izin verilmeyen gemicilerin ilçe ekonomisine yıllık maliyetinin 45-50 milyon olduğuna işaret eden Gemlik esnafı, yetkililerden bu meseleye çare bulunmasını istiyor. Dünyanın her yerinden Gemlik'te bulunan limanlara gelenlerin aşı ve test dahil her türlü tedbirleri aldığını ileri süren esnaf, eskiden günde 35-40 gemicinin koronavirüsten önce ilçeye geldiğini ve adam başı 250-300 dolar alıveriş yaptığını hatırlattı. Taksicisinden giyimcisine, ayakkabıcısından lokantacısına, iç çamaşırcısından berberine kadar her dükkandan alışveriş yapan gemicilerin ilgili kurumlar tarafından kontrollerinin yapılarak gemiden inmelerine müsaade edilmesini isteyen esnaflar, "Bu, 20 aydır zor bir dönemden geçen esnafa adeta can suyu olacaktır" dedi. - BURSA

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