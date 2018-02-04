Gemlik Esnaf Odası Başkan Adayı İbrahim Talan Açıklaması

Gemlik Esnaf Odası Başkanlığına yeniden aday olan İbrahim Talan ve yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi. Gemlik Saklı Bahçede düzenlenen kahvaltıda yapılan toplantıda, 5 dönem, toplamda 15 yıl başkanlık görevini üstlendiğini Gemlik Esnaf Odası Başkanlığı görevinde yaptığı projeleri ve çalışmaları anlatan Talan, Odanın daha iyi noktaya gelmesini arzu ettiğini, bu nedenle aday olduğunu belirtti.

"Oda daha iyi yere gelse aday olmayız"

Başkanlık döneminde yaptığı faaliyetlerden oluşan görsellerle sunum yapan Talan, "Gemlik Esnafı Odasını aldığımız güzel mirastan daha iyi yerlere getirdik. Şu an görevde olan arkadaşlarımızı severiz ama aldıkları mirası daha iyi yere getirmediler. Bu nedenle de bizlere görev düştü. Arkadaşlarımızın ve esnafımızın taleplerini yok sayamadık. Aday olduk dedi. Gemlik'in dönüşmesi ile ilgili çıkan KHK ile yanlış belkide istenmeyen açıklama yapıldığını belirten Talan, "Gemlik esnafı o günden itibaren kötü durumda. Bizler Esnaf Odasından bu konu ile alakalı açıklama yapmalarını ve zor durumdaki esnafa sahip çıkmalarını beklerdik. Gemlik Tapu Dairesi boş kaldı. Osmangazi Köprüsünün yapılmasının ardından İstanbul'dan çok kişi Gemlik'ten ev ve arsa alıyordu. Çıkan söylem, bunun önüne geçti. Hem vatandaşımız, hem esnafımız maddi sıkıntı içinde. Sorunun bir iki ay içinde çözüleceğine inanıyoruz. Bizim çalışmamız, esnafımızın durumunu bir an önce düzeltmek üzerine olacaktır" dedi.

Talan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Pazar Yeri başlı başına sıkıntı. İçinde yağmur yağsa esnaf ıslanıyor. Pazar Yeri ısınmıyor, sürekli rüzgar alıyor. Bizim projemizde böyle sorunlar yoktu. Gemlik'te biz görevdeyken 2 bin 800 esnafımız vardı. Bugün odamıza kayıtlı bin 650 esnafımız var. bin 150 esnafımız kepenk kapatmış. Oda bugünler içindir. Gemlik'te bir acil ihtiyaç da sanayi sitesidir. Biz gelince ilk çalışmamız Sanayi Sitesi üzerine olacaktır. Gemlik'te bir önemli sorun da denetimdir. Denetimimizi doğru yapmalıyız. Aksi taktirde, odamıza kayıtlı olan esnafımıza zarar vermiş, hakkını almış oluruz.

Bizlerin döneminde, hemen her hafta, Gemlik'teki tüm gazeteler, Bursa Gazeteleri ve bazen de ulusal gazeteler bizimle alakalı haberler yapardı. Ne yazık ki, şimdi faaliyet göremiyoruz. Gemlik Türkiye'ye örnek bir odaydı. Yine örnek oda yapmak için adayız" - BURSA