Gemlik Emniyet Müdürlüğünün hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Güncel

Gemlik Emniyet Müdürlüğünün hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve araçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti.

16.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:04
Gemlik Emniyet Müdürlüğünün hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve araçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti.

İlçede koronavirüs önlemlerine ilişkin çalışmalar, kamu binalarında devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarında ilaçlama yapıldı. Daha sonra müdürlüğe ait hizmet araçları ilaçlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu binalarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının süreceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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