Gemlik'e "Zeytin Dalı Meydanı"

Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik Belediyesi'yle birlikte düzenlediği ve bünyesinde yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının da bulunduğu Zeytin Dalı Meydanı törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Zeytin Dalı Meydanı'nı hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyesiyle ortaklaşa faaliyete geçirdiği meydan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile davetlilerin katıldığı törenle halkın istifadesine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, sadece alt yapı yatırımlarıyla Gemlik'e 1 yılda 154 milyon TL'lik hizmet getirdiklerini söyledi. İlçede termal tesis binasından mezarlık bakım çalışmalarına, halı saha yapımından gençlik merkezi inşasına, orman sahası rehabilitasyonundan sahil ve plaj hizmetlerine varıncaya kadar birçok konuda faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Temmuz ayında restorasyonu tamamlanan Balıkpazarı Hamamı'nı kültür merkezi olarak ilçeye kazandırdık. BUSKİ marifetiyle içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından su depolarına kadar farklı kalemlerde alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Sadece alt yapı çalışmaları kapsamında 1 yılda 154 milyon TL'lik hizmet Gemlik'e kazandırıldı. Yine geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfezi'nin daha temiz olmasına yönelik projelendirilen Gemlik, Büyükkumla, Küçükkumla ve Kurşunlu atık su arıtma tesislerini de birbiri ardına hizmete aldık" dedi.

10 dönüm alanda düzenleme

Başkan Aktaş, Bursa'nın güzide ilçelerinden Gemlik için toplam 6.5 milyon TL harcanarak yaptırılan Zeytin Dalı Meydanı'nın hem Bursa'nın hem de ilçenin turizm anlamında parlayan yüzü olacağını ifade etti. Dünyanın en güzel kentleri arasında yer alan Bursa'nın en büyük değerinin turizm olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak ağırlıklı planlamaları bu yönde yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Gemlik İskele Meydanı'nın da bu bakış açısıyla düzenlendiğini ve bundan sonra Zeytin Dalı Meydanı olarak hizmet vereceğini kaydetti. Zeytin Dalı Meydanı'yla ilgili çalışmalar kapsamında denizden 32 bin metrekarelik balçık çıkartıldığını, yerine 125 bin ton taş tahkimat yapılarak 3 bin metrekarelik ilave alan kazanıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Güvenlik gerekçesiyle 5 adet çay bahçesi yeniden inşa edilerek daha estetik ve modern hale getirildi. Toplam 10 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Kıyı uzunluğu 215 metre. Meydan ise yaklaşık 8 bin metrekare. 2016 yılında başlayan bu etabın maliyeti 4.5 milyon TL" diye konuştu.

Başkan Aktaş, "Kafeteryaların alt yapısı, Çarşı Deresi üzerine çelik köprü, oturma grupları, çocuk parkı, aydınlatma, zemin kaplamaları, trafonun nakli ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte mevcut iskelenin zemin kaplaması değiştirildi. Bu çalışmalarla birlikte Gemlik Zeytin Dalı Meydanı'nın maliyeti 6.5 milyon TL'yi buldu. Gemlik'in değerini artıracak olan meydanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş'a teşekkür

Törende söz alan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise Gemlik Zeytin Dalı Meydanı için Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destek dolayısıyla Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Hayata geçirilen projeyle birlikte Gemliklilerin sahilden tam kapasite faydalanmasının önünün açıldığını, sahil yolu ile kafeteryalar arasındaki düzensizlik sebebiyle birçok insanın üzerindeki trafik riskinin kaldırıldığını vurgulayan Yılmaz, "Sahil şehri olunca, doğal olarak insanlar eşleri ve dostları ile birlikte gelip deniz havasından faydalanmak istiyor. Kayıkhane Sahili'nden buraya geldiğimizde yol kesiliyordu ve insanlar 1 metrelik kaldırım üzerinden trafiğe karışarak diğer sahile karışıyorlardı. Bu güzel projeyle birlikte dolgu yapıldı ve her iki sahil de birleştirildi. Halkımız için geniş bir yürüyüş alanı oluşturuldu. İnanıyorum ki Bursa'dan birçok insan da çay ve kahvesini yudumlamak, deniz havası almak için buraya gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Son 1 yılda bu projeye hızlandırılmış şekilde sahip çıktı. Onun sayesinde bu güzel hizmeti Gemliklilerin istifadesine sunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA