Gemlik değerine değer katıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik sahilinde incelemelerde bulundu. İlçenin değerine değer katacak çalışmaların gündemde olduğunu söyleyen Alinur Aktaş, "Gelecek günler, Gemlik ve Bursa için daha güzel olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Gemlik sahilinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Aktaş, Gemlik'in önemine işaret ederek, "Özellikle her geçen gün aktivitesi artan Gemlik sahilinin daha rahat ve mevcut iskelenin daha verimli kullanılması için neler yapabileceğimizi inceledik" dedi.

Aktaş, Kurşunlu ile Narlı arasındaki sahil bandında yapılacak çalışmaları, sahildeki işgalleri ve balıkçı iskelelerini görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Gemlik sahili gururlandırdı

Bursa'nın 17 ilçesinin de çok ayrı özellikleri ve güzelliklerinin olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa için en özel ilçelerden biri olan Gemlik'in çok daha güzel olmasını arzu ediyoruz. İlçe belediyemizle bu konuda istişare halinde çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, sahilde bugüne dek güzel çalışmaların yapıldığını da vurgulayarak, "Gemlik sahiliyle ilgili gururlandıran takdirler alıyoruz. Bu durumun Bursa'da iyice bilinmesini istiyoruz. Bu, Gemlik ekonomisine ve sosyal hayatına da renk katacak önemli bir konu. Gerekli istişareleri yaptık, kısa sürede gerekli düzenlemeleri de hayata geçirip, Gemlik'in daha iyi olması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Gelecek günler, Gemlik ve Bursa için daha güzel olsun" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da Başkan Aktaş'a ziyaretinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Deniz şehri Gemlik, 3 milyonluk Bursa'nın denize kıyısı olan 3 ilçesinden biri. En iyi sahil şeridine sahip ilçesi. Bu anlamda yatırım yapmakta cimri davranmıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Daha iyilerini hep birlikte omuz omuza hayata geçireceğiz. Hem Gemlik'e hem Bursa'ya nefes alacağı yeni alanlar oluşturacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA