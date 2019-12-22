Gemlik'de orman yangını

22.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:33

Bursa'da sabah meydana gelen orman yangınının ardından Gemlik'te de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şiddetli lodos nedeniyle müdahalede zorluk çeken ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA