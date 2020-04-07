Gemlik'de mama kapları uygun alanlara yerleştiriliyor Gemlik Belediyesi sokak hayvanlarını unutmayarak yeni tip mama odaklarını ilçenin uygun bölgelerine yerleştiriyor.

Gemlik Belediyesi sokak hayvanlarını unutmayarak yeni tip mama odaklarını ilçenin uygun bölgelerine yerleştiriyor.

Bir süredir tüm imkanlarını koronavirüs salgınına karşı seferber eden Gemlik Belediyesi, sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için ekipleri ile kapı kapı çalışırken, öte yandan cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfektan işlemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtan belediye ekipleri ile birlikte Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da bizzat denetimlere katılıyor.

Yeni kaplara mama da bırakılıyor

Tüm bu çalışmaların yanı sıra Gemlik Belediyesi ekipleri sokaklardaki kedi ve köpekleri unutmayarak yeni tip mama odaklarını ilçenin uygun bölgelerine konumlandırmaya devam ediyor. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hakan Uğur'un organize ettiği çalışmalarda hayvanların sağlığına zararsız maddelerden imal edilen mama kapları, kedi ve köpeklerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere yerleştiriliyor. Kedi evleri ve köpek kulübeleri ile birlikte sokak hayvanları için bir diğer hizmet olan besleme odaklarına haftanın belirli günlerinde sağlıklı ve taze mama bırakılıyor.

Başkan Sertaslan: "Gemlik'teki tüm canlıların belediyesiyiz"

Sokaktaki canlıların Gemlik'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilçenin yaşayan tüm canlıları ile güzel olduğunu belirtirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Mama kaplarının darbe ve ezilmelere karşı dayanıklı, uzun süre hayvanların kullanımına uygun olduğunu belirten Başkan Sertaslan, "bu mama odaklarının temizliği ve bakımı da belediyemizin sorumluluğunda. Bizler sadece Gemlik'teki 112 bini aşkım hemşerimizin değil, ağaçlarımızın, kedilerimizin ve köpeklerimizin de belediyesiyiz. Doğanın ve doğadaki tüm canlıların sağlığı bizim sorumluluğumuzda. Çalışmalarımız temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Gemlik için devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA