Gemlik Büyükkumla Barajı inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Büyükkumla Barajı inşasına hızla devam ediliyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda modern içme suyu projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, vatandaşların gereksinim duyduğu içme, kullanma ve sanayi (endüstri) suyu açısından rahat nefes almasını sağlıyor.

Gerek ülkenin ve gerekse büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgelerin su ihtiyacının karşılanması gerekse endüstrinin ham madde ihtiyacının temini ve sanayi ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için sanayi suyu imkanlarının artırılmasının büyük önemi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların hızla devam ettiği Gemlik Büyükkumla Barajı'nın tamamlanması ile depolanacak su vasıtasıyla Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu ve Umurbey yerleşim yerleri ile Türkiye Otomobil Gelişim Grubuna (TOGG) 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağını bildirdi.

Gövde dolguları ve dolusavak imalatları ile 3 havza derivasyonundan 2'sinde işletme yolu kazıları ve regülatör imalatlarının yapıldığını aktaran Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Baraj inşaatının tamamlanabilmesi için 1 regülatör ve iletim hattı işletme yolu kazıları ile 3 adet borulu iletim hatları, baraj dipsavak mekanik-elektrik teçhizat imalatları ile baraj rezervuarında bulunan kültür varlıklarının korunması imalatlarının yapımı devam etmektedir. Temelden yüksekliği 88 metre ve su depolama kapasitesi 14 milyon metreküp olan Gemlik Büyükkumla Barajı'nın tamamlanması ile yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacak olup, yaklaşık 250 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesi'nin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır."

Kaya Yıldız, toplam maliyeti 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 390 milyon lira olan barajda yıl sonuna doğru su tutulmasının planlandığını duyurdu.