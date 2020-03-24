Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli Gemlik Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik Müftülüğü 'nün ortaklaşa kurduğu destek birimi, yaşlıların telefonla gelen taleplerini evlerine giderek değerlendirdi. Yaşlıların evlerindeki erzak, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarını gideren ekipler, 7/24 çalışmaya devam edecek.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, bu salgının hep beraber ve ortak çalışmayla giderileceğini belirterek, vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını istedi. Gemlik Belediyesi olarak Türkiye'de ilk vak'anın ortaya çıkmasından itibaren bütün ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunun altını çizen Başkan Sertaslan, "Belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yolları ve caddeleri temizlerken, park ve bahçeler müdürlüğümüz çocuk parklarını ve oturma yerlerini dezenfekte ediyor. Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ise yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gideriyor" dedi.

65 yaş üstü, kronik hastalar ve engellilere evde kalma çağrısında bulunan Başkan Sertaslan, "Kısa süreli bir izolasyon süreci sonrasında vatandaşlarımızın ve ülkemizin tekrar normal haline döneceğini düşünüyorum. Yalan haber ve dedikodulara itimat etmeden izolasyon sürecimizi sürdürelim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA