Gemlik Belediyesinde 2010'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili davada bazı sanıklara hapis cezası

Gemlik Belediyesinde 2010'daki usulsüzlük iddiasına ilişkin açılan davada, tutuksuz yargılanan 100 kişiden, dönemin belediye başkanı ve iki yardımcısının da aralarında olduğu bazı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.

Gemlik Belediyesinde 2010'daki usulsüzlük iddiasına ilişkin açılan davada, tutuksuz yargılanan 100 kişiden, dönemin belediye başkanı ve iki yardımcısının da aralarında olduğu bazı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, yardımcıları Cemil Acar ve Özkan Ateşli, bazı sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan Güler, "10 yıllık yargılama süresi içinde hakkımızdaki suçlama ihaleye fesat karıştırma olup bunun üzerine savunmalar yapmış olmamıza rağmen sonuçta tarafıma zimmet suçlaması yapılmıştır. İddianamede bahsedilen araç tamirleri ile ilgili ihaleye fesat karıştırdığım belirtilmiş ancak bunun doğrudan temin usulü olduğu ve ihale usulü olmadığı bile dikkate alınmamıştır. Ben suç işlemedim. Hakkımda kesin ve şüpheden uzak bir delil de mevcut değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cemil Acar da zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarının hiçbirini kabul etmediğini dile getirerek, "1 liralık zimmetim bulunsun bütün suçlamaları kabul ederim. Sahte imzaları da ben atmadım, kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Özkan Ateşli ise "belediye başkan yardımcılığı dolayısıyla minnet borcundan dolayı usulsüz işlemlere kasten göz yumduğu" iddiasını reddederek, "Çalıştığım dönem içinde yaşımın küçüklüğü ve daha önce kamu görevi yapmamış olmam sebebiyle tecrübe eksikliğinden dolayı birtakım yönetimsel zafiyetler olmuş olabilir. Kasıtlı olarak hiçbir suç içerecek eylemde bulunmadım, atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Suçlamaları reddeden diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Güler, Acar ve Ateşli'nin de aralarında olduğu 11 sanığı "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 10'ar yıl hapisle cezalandırdı. Sanıklardan 4'ünün beraatine hükmeden heyet, 1 ila 7 yıl arasında hapse mahkum edilen 85 sanığın bazılarının cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bursa'nın Gemlik ilçe belediyesinde 2010'da İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucu usulsüzlük tespit edilmiş, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler görevden alınmıştı. Tutuklanan bazı kişiler daha sonra tahliye edilmişti. Sanıklar hakkında "zimmet ve resmi belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmış, belediyedeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Bursa 1. ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki davanın ise tek dosyada birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler