Gemlik Belediyesi'nin ağaç hassasiyeti

26.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:50

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol ve benzeri bölgelerdeki ağaçları kesmek yerine başka bölgelere naklediyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kurşunlu bölgesinde dere ıslah çalışması sebebiyle kesilmesi gereken ağaçları uygun bir şekilde naklederek başka bölgelere dikti. Konuyla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu, Gemlik Belediyesinin ağaç hassasiyetinin her zaman ön planda olduğunu ifade ederken, bilhassa yolda kalan ve taşınmaya uygun olan ağaçları başka bölgelere taşıdıklarını belirtti. Bir ayda yaklaşık kırk ağacın bu şekilde naklini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kuzu, bu çalışmanın hız kesmeden devam edeceğine işaret etti.



Yaklaşık 75 yıllık olan zeytin ağaçları Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun bölgelere dikilecek. - BURSA

Kaynak: İHA