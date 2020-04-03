Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına vefa
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Devlet Hastanesi, Gemlik, Güncel

Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına vefa

Gemlik Belediyesi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor.

03.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:43
Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına vefa

Gemlik Belediyesi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor.

Korona virüs salgını gündemdeki yerini korurken, Gemlik Belediyesi, salgına karşı aldığı tedbirleri her geçen gün arttırıyor.

Belediye olarak aralıksız sürdürülen dezenfekte işlemleri ile birlikte, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine sunulan desteklerin yanı sıra sokaktaki can dostlar için de besleme takvimi oluşturulmaya devam ediliyor.

Gemlik Belediyesi, son olarak "sağlık çalışanlarına vefa zamanı" diyerek devlet hastanesine geçtiğimiz günlerde gönderilen tonlarca dezenfektan malzemesinin ardından şimdi de tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Gemlik Belediyesi, Gemlikli iş adamları ve sanayicilerin desteği ile ilk etapta 5 bin 400 adet cerrahi maske, 10 bin adet lateks eldiven, bin 500 adet koruyucu başlıklı tulum, 660 adet FFP2 ve FFP3 maske, 980 adet koruyucu gözlük ile 500 adet yüz siperliğini hastane çalışanlarına ulaştırırken, yetkililerden gelecek talebe göre de, peyderpey malzeme desteğinde bulunacak.

" Sağlık çalışanlarımıza minnettarız."

Türkiye'nin tüm illerinde görülen korona virüs salgınına karşı Gemlik'te de önemli tedbirlerin alındığının altını çizen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, " Korona virüs salgınıyla cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına minnettarız. Gece gündüz demeden görev yapan sağlık personelimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin temini için elimizden gelen desteği sunmakta kararlıyız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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