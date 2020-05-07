Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği

Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği
07.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:16

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, dostluk ve dayanışma duygusunun yoğunlaştığı, birlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya hızla devam ediyor.

Erzak desteği çalışmaları, Gemlik Belediyesi'nin gerek kendi kaynakları gerekse Gemlikli hayırseverlerin desteği ile güçlü bir şekilde başlamıştı. İçinde un, pirinç, kuru fasulye, kırmızı mercimek, makarna, arpa şehriye, sıvı yağ, çay, toz şeker ve salça olan erzak paketlerine, hayırsever bir zeytincinin katkısı ile bir ton da zeytin eklenmişti. İlk etapta bin aileye ulaşan erzak paketi sayısı, vatandaşların başvuruları, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmaları ile katlanarak arttı. Ekipler her gün Gemlik'in çeşitli mahallelerinde yüzlerce aileye erzak paketi ulaştırırken teslim edilen paket sayısının üç bine yaklaştığı belirtildi.

500 aileye de mama desteği yapıldı

Erzak yardımlarının devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: "Belediyemiz bünyesinde hizmet verecek kreş, huzurevi, halk market ve sosyal desteklerin koordineli ilerlemesi için oluşturduğumuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İlk etapta birkaç yüz olan erzak paketi sayımız artık binlerle ifade ediliyor. Ekiplerimiz bu hafta bitmeden üç bine yakın hemşerimize ihtiyacı olduğu malzemelerin bulunduğu paketleri ulaştırmış olacak. Üç bin aileye dokunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca isteyen çocuk sahibi ailelerimize erzak desteğinin yanında mama desteği de sağlıyoruz. Bizler sadece ailelerimizin de hayır dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ilk paketlerini alan ailelere ikinci paket yardımları da başlayacak. Hemşerilerimizin, belediyemizin erzak desteğinden faydalanmaları için bizzat başvurmaları gerekiyor. Burada yapılan kayıt işleminde gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz tüm ailelerimize paketleri en kısa sürede ulaştırıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haber
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Falcao Bülent Uygun Gökhan Gönül Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:29:56. #1.15#
title