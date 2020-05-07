Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, dostluk ve dayanışma duygusunun yoğunlaştığı, birlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya hızla devam ediyor.

Erzak desteği çalışmaları, Gemlik Belediyesi'nin gerek kendi kaynakları gerekse Gemlikli hayırseverlerin desteği ile güçlü bir şekilde başlamıştı. İçinde un, pirinç, kuru fasulye, kırmızı mercimek, makarna, arpa şehriye, sıvı yağ, çay, toz şeker ve salça olan erzak paketlerine, hayırsever bir zeytincinin katkısı ile bir ton da zeytin eklenmişti. İlk etapta bin aileye ulaşan erzak paketi sayısı, vatandaşların başvuruları, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmaları ile katlanarak arttı. Ekipler her gün Gemlik'in çeşitli mahallelerinde yüzlerce aileye erzak paketi ulaştırırken teslim edilen paket sayısının üç bine yaklaştığı belirtildi.

500 aileye de mama desteği yapıldı

Erzak yardımlarının devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: "Belediyemiz bünyesinde hizmet verecek kreş, huzurevi, halk market ve sosyal desteklerin koordineli ilerlemesi için oluşturduğumuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İlk etapta birkaç yüz olan erzak paketi sayımız artık binlerle ifade ediliyor. Ekiplerimiz bu hafta bitmeden üç bine yakın hemşerimize ihtiyacı olduğu malzemelerin bulunduğu paketleri ulaştırmış olacak. Üç bin aileye dokunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca isteyen çocuk sahibi ailelerimize erzak desteğinin yanında mama desteği de sağlıyoruz. Bizler sadece ailelerimizin de hayır dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ilk paketlerini alan ailelere ikinci paket yardımları da başlayacak. Hemşerilerimizin, belediyemizin erzak desteğinden faydalanmaları için bizzat başvurmaları gerekiyor. Burada yapılan kayıt işleminde gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz tüm ailelerimize paketleri en kısa sürede ulaştırıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız." - BURSA

Kaynak: İHA