Gemlik Belediyesi güvenli tatil için bilgilendirdi
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Gemlik Belediyesi güvenli tatil için bilgilendirdi

Gemlik Belediyesi güvenli tatil için bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gemlik Belediyesi sahillerde güvenli tatil için broşür dağıttı.

Gemlik Belediyesi sahillerde güvenli tatil için broşür dağıttı.

Kısıtlamaların sona ermesiyle Gemlik sahilleri tatilcilerin akınına uğruyor. Gemlik Belediyesi'nin, Marmara'nın gözde tatil bölgelerinden Kumla sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşlar yazın ve normalleşmenin tadını çıkarırken belediye ekipleri de güvenli tatil ve deniz keyfi için vatandaşları bilgilendirecek broşürler dağıtıyor. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, hafta sonu Kumla sahiline gelen tatilcilere dağıtıldı. Belediye ekiplerince dağıtılan broşürlerde sahillerde uyulması gereken kurallar ve tedbirler yer alırken sağlık tedbirlerine de uyulması önemle rica edildi.

Gemlik Belediyesi tarafından tatilcilere dağıtılan broşürlerde boğulma tehlikesi yaşayan biri görüldüğünde vatandaşların tecrübeli değillerse müdahale etmemeleri, cankurtarana haber vermeleri, 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranların talimatlarına uyulması, güvenlik mantarlarının dışına çıkılmaması ve yasak olan noktalarda denize girilmemesi, akıntı olan sahillerde akıntıya karşı değil akıntı ile ya da paralel şekilde yüzülmesi, plajlarda piknik yapılmaması, pandemi ve sağlık tedbirleri uyulması istenirken kırmızı bayrak çekili noktalarda denize girmenin yasak olduğunu belirtildi. - BURSA

Gemlik Belediyesi güvenli tatil için bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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