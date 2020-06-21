Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi
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Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda Gemlik Belediyesi'nin korona virüs dönemi çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Gemlik Belediyesi mücadelede en ön saflarda yer...

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi
21.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:45

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda Gemlik Belediyesi'nin korona virüs dönemi çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Gemlik Belediyesi mücadelede en ön saflarda yer aldı" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları ve on üç ilçenin Belediye Başkanıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara'nın incisi ve zeytinin başkenti Gemlik iddiasıyla yola çıktıklarını vurgularken, projelere başlarken ilk önce vatandaşa anket aracılığıyla sunduklarını ve bu anketten çıkan sonuçlara göre çalışmalara hız verdiklerinin de altını çizdi. Gemlik'te birçok projenin bitme noktasına geldiğini de aktaran Sertaslan, "sosyal demokrat bir belediyenin neler yapabileceğini göstermek adına ekibimizle beraber cansiparane çalışıyoruz" diye konuştu.

Vefa grubunda etkin rol

Vefa grubunda da etkin rol aldıklarını vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Salgınla beraber yaşlılarımıza ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza destek için kurulan vefa grubuna Gemlik Belediyesi tarafından salgın sürecinde desteğin aralıksız devam ettiğini belirtirken, "Vefa grubuna yaklaşık 20 personel, 5 araç ile destek verdik. Yaşlılarımızın maaş çekimi için ise emniyet güçlerimize araçlarımızı tahsis ettik" dedi.

Millet ittifakı mücadelede en ön safta yer aldı

Millet ittifakı belediyelerinin korona virüsle mücadelede en ön safta yer aldığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, salgının başladığı ilk günden itibaren Gemlik Belediyesi ekiplerinin teyakkuza geçtiğini ve vatandaşlarımızı korona virüsten korumak için 24 saat hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Maske sıkıntısının tavan yaptığı süreçte 250 bin maskeyi Gemliklilere dağıttıklarını da vurgulayan Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen 3 bin 500 haneye bu dönemde erzak yardımı yaptıklarını Kılıçdaroğlu'na aktardı.

Gemlik Belediyesi'nin sağlık çalışanları için yaptıklarını da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ileten Başkan Sertaslan, "Sağlık çalışanlarımız yakınlarının sağlığı için eve gitmekten korkuyorlardı. Bizlerde sağlık çalışanlarımızı Gemlik'in en iyi konaklama tesisinde ağırladık. İlçemizdeki devlet hastanemize tıbbi malzeme desteği sağladık. Diyaliz servisini kullanan vatandaşlarımız için araç tahsis ettik" diye konuştu.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, halk market, yaşlı bakım evi, kreş, engelsiz montaj atölyesi gibi birçok projenin bitme aşamasında olduğunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarırken, "Projelerimizi yakında açabilecek duruma geldik. Açılışlarda sizleri de aramızda görürsek büyük onur duyacağız. Önümüzdeki ay içerisinde genel merkezimizi ziyaret ederek sizleri Gemlik'e davet edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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