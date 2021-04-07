Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili?

Demeç ve açıklamalarıyla gündem olan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan vatandaşların merak konusu oldu. Onu hakkında Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili ve Gemlik Belediye Başkanı kimdir gibi araştırmalar yapıldı.