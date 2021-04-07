Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili?
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Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili?

Demeç ve açıklamalarıyla gündem olan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan vatandaşların merak konusu oldu. Onu hakkında Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili ve Gemlik Belediye Başkanı kimdir gibi araştırmalar yapıldı.

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Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı açıklamalarla gündem oldu.Vatandaşlar Mehmet Uğur Sertaslan hakkında detayları araştırırken Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili, sorularının yanıtlarını merak etti.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET UĞUR KİMDİR?

1971 yılında Gemlik'te dünyaya gelen Mehmet Uğur Sertaslan orta öğrenimini Gemlik Lisesinde tamamlamış, üniversite eğitimi için Afyon'a gitmiş, Afyon Meslek Yüksek Okulu inşaat bölümünden mezun olmuştur. Ailesi ile birlikte Gemlik'te nakliye sektöründe iş hayatına devam etmektedir.

1999 yılında kıymetli eşi Gamze Sertaslan ile hayatını birleştirmiş bu güzel evlilikten Sıla, Ali ve Ömer dünyaya gelmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisine 2000 yılında üye olmuş 2000-2001 yıllarında ilçe başkanlığı yapmış, 2001-2004 yılları arasında ilçe yönetim kurulu üyeliği, 2009-2014 yıllarında il genel meclis üyeliği,2012-2017 yılları arasında ilçe başkanlığı yapmış, 2017 yılının aralık ayında yapılan kongrede şuanki ilçe başkanı Cemil Acar'a görevini devretmiştir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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