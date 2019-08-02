Gemlik Basketbol ve Samsunspor, TBL'de mücadele edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Gemlik Basketbol ile Samsunspor'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) mücadele etmek için yaptığı başvuruları kabul etti.

2.08.2019 15:30
Gemlik Basketbol ve Samsunspor, TBL'de mücadele edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Gemlik Basketbol ile Samsunspor'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) mücadele etmek için yaptığı başvuruları kabul etti.
TBF'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, yapılan başvuruları olumlu değerlendirdi.
Değerlendirme sonucunda her iki kulüp de 2019-2020 sezonunda TBL'de mücadele edecek.

Kaynak: AA
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