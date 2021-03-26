Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı

Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına yağmurla birlikte etkisini kaybetti.

Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı

HATAY - İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına yağmurla birlikte etkisini kaybetti. Gemiler üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile deniz trafiği durmuştu. Bir geminin karaya oturmasına neden olan fırtına, gece yarısından itibaren etkisini kaybetti ve yerini sağanak yağmura bıraktı.

Yağmur sonrası İskenderun Körfezinde demirli bulunan gemiler üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı manzarası ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER