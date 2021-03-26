Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı

İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER - Haberler | Güncel

Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına yağmurla birlikte etkisini kaybetti.

Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı

HATAY - İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına yağmurla birlikte etkisini kaybetti. Gemiler üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile deniz trafiği durmuştu. Bir geminin karaya oturmasına neden olan fırtına, gece yarısından itibaren etkisini kaybetti ve yerini sağanak yağmura bıraktı.

Yağmur sonrası İskenderun Körfezinde demirli bulunan gemiler üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı manzarası ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı
Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı
Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı
Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gemiyi karaya oturtan fırtına yerini gökkuşağına bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:33:58. #1.16#
title