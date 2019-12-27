Geminin kıyıya çarpma anı güvenlik kamerasında
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Geminin kıyıya çarpma anı güvenlik kamerasında

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.

27.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:12

bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, 'nda karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Ukranya'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Geminin kıyıya çarpma anı güvenlik kamerasında
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