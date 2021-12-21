GEMİNİN İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ; BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU - Haberler
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GEMİNİN İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ; BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor.

İSTANBUL (DHA) - ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor. Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı.

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Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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