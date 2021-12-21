Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.

Romanya'nın Sulina Limanı'ndan İspanya Sevilla Limanı'na gitmek için hareket eden Malta bandıralı 119 metre uzunluğunda Ayçiçek yağı yüklü USICHEM isimli tanker İstanbul Boğazı geçişi sırasında Anadolu kavağı önlerine geldiği sırada iskele demiri düştü. Tankerin Kıyı Emniyeti'nden yardım istemesi üzerine olay yerine KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.