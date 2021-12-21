Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu - Haberler
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Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.  Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.

Romanya'nın Sulina Limanı'ndan İspanya Sevilla Limanı'na gitmek için hareket eden Malta bandıralı 119 metre uzunluğunda Ayçiçek yağı yüklü USICHEM isimli tanker İstanbul Boğazı geçişi sırasında Anadolu kavağı önlerine geldiği sırada iskele demiri düştü. Tankerin Kıyı Emniyeti'nden yardım istemesi üzerine olay yerine KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.


Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri

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