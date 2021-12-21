GEMİNİN İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ; BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU - Haberler
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GEMİNİN İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ; BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

GEMİNİN İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ; BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.  Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.

Romanya'nın Sulina Limanı'ndan İspanya Sevilla Limanı'na gitmek için hareket eden Malta bandıralı 119 metre uzunluğunda Ayçiçek yağı yüklü USICHEM isimli tanker İstanbul Boğazı geçişi sırasında Anadolu kavağı önlerine geldiği sırada iskele demiri düştü. Tankerin Kıyı Emniyeti'nden yardım istemesi üzerine olay yerine KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-İskele demiri düşen tanker

-Tankere müdahale eden Kıyı Emniyet botları

-Onarılan Tankerin hareket etmesi

-Genel ve detay görüntüler


Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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