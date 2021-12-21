Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu (1) - Haberler
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Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor.

İSTANBUL (DHA) - ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor. Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı.


Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu (1)

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu (1)

Geminin iskele demiri düştü; Boğaz trafiği durduruldu (1)

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