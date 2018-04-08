Geminin Çarptığı Yalıdaki İncelemeler Devam Ediyor

Geminin Çarptığı Yalıdaki İncelemeler Devam Ediyor

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki incelemeler devam ediyor.

Geminin Çarptığı Yalıdaki İncelemeler Devam Ediyor

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki incelemeler devam ediyor. Sahil Güvenlik denizden zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor. 

fotoğraflı - İstanbul

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