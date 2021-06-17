GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU
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GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında geminin çarptığı tekneden sağ kurtulan Ali Ataman, "Gemi uzaktan geldi korna çalıyormuş ancak biz duyamadık.

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında geminin çarptığı tekneden sağ kurtulan Ali Ataman, "Gemi uzaktan geldi korna çalıyormuş ancak biz duyamadık. Denizin dibinden çıktım. Tekneye sarıldım" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine kargo gemisi çarptı. Dev geminin parçaladığı teknedeki 2 kişi ölürken 1 kişi ise yaralandı. Kazayı yaralı atlatan Ali Ataman, DHA'ya konuştu.

Ali Ataman, "Tekne alabora olunca teknenin dibinden dalarak çıktım. Ama kardeşim teknenin dibinden çıkamadı o içeride kaldı. Teknede üç kişiydik. Kardeşim ve yakın bir akrabam vardı. Akrabamız denizin en iyi reislerinden biriydi" dedi.

"Biz ağ tamir ediyorduk gemi kaçamadı bizden" diyen Ataman, "Gemi uzaktan geldi korna çalıyormuş ancak biz duyamadık. Makine sesinden mi bilemiyorum, duyamadık. Bence geminin kornası çok kısıktı. İyi bir korna olsaydı bence duyabilirdik. Hatta gemi bizden biraz da kaçabilirdi. Gemi beş derece sancak yapsaydı çok rahat bizden kaçardı. Çünkü öğlen vakti. Gemi neden kaçmadı bizden bilmiyorum. Beni Allah kurtardı. Denizin dibinden çıktım. Tekneye sarıldım. Teknenin tamamı batmadı yarıya kadar battı" diye konuştu

GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU
GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU
GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU
GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU
GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU
GEMİNİN ÇARPTIĞI BALIKÇI TEKNESİNDE KURTULAN KİŞİ KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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