GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDEKİ DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
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GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDEKİ DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Geminbeli Geçidi yakınlarındaki dağlık arazide gezen dağ keçileri, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Geminbeli Geçidi yakınlarındaki dağlık arazide gezen dağ keçileri, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Suşehri ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaban hayatının zengin olduğu 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri, yoldan geçenlerce cep telefonuyla kaydedildi. Suşehri'nden Zara ilçesi istikametine giden Mücahid İnce, aracıyla seyir halindeyken sürü halinde kaçan dağ keçilerini fark etti. Aracını durduran İnce, cep telefonu kamerası ile kayalıklara tırmanan keçileri kayda aldı.

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDEKİ DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDEKİ DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDEKİ DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDEKİ DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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