GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU - Haberler

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GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

SUŞEHRİ, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Sivas- Suşehri yolu üzerindeki Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Suşehri yolundaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle yokuşu tırmanamayan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Sürücüler ilerleyebilmek için araçlarına zincir taktı. Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma açık kalması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Suşehri, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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