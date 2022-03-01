GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

SİVAS'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Suşehri kara yolu üzerinde bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ve tipi bölgeden geçen sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kayganlaşan yolda geçidi tırmanmaya çalışan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Biriken araçlar geçitte uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Sivas, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title