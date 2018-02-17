Gemimizi Limana Sağlam Yanaştırıyoruz"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye turizminin dış etkenlerden artık daha az etkilendiğini belirterek, "Sektör dayanıklı, tecrübeli. Çok fırtınalar atlattığımız için gemimizi limana sağlam yanaştırıyoruz.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye turizminin dış etkenlerden artık daha az etkilendiğini belirterek, "Sektör dayanıklı, tecrübeli. Çok fırtınalar atlattığımız için gemimizi limana sağlam yanaştırıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com