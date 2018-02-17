Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye turizminin dış etkenlerden artık daha az etkilendiğini belirterek, "Sektör dayanıklı, tecrübeli. Çok fırtınalar atlattığımız için gemimizi limana sağlam yanaştırıyoruz." dedi.