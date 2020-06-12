Gemileri bile sürükleyen fırtınada jet ski ile dalgalara meydan okudu Gemileri bile sürükleyen fırtınada jet ski ile dalgalara meydan okudu Fırtınada gemiler sürüklenmemek için demir attı Bursa'da fırtına denizde de etkisini gösterdi.

Gemileri bile sürükleyen fırtınada jet ski ile dalgalara meydan okudu Fırtınada gemiler sürüklenmemek için demir attı BURSA - Bursa'da fırtına denizde de etkisini gösterdi. Jet ski ile vatandaşın biri dalgalara kafa tutarken, gemiler ise sürüklenmemek için demir attı. Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına dev dalgalar oluştururken, gemiler sürüklenmemek için demir attı. Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlıca Mahallesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde ise bir vatandaşın dalgalara jet ski ile kafa tuttuğu görüldü. Kimsenin cesaret edip giremediği denize jet ski ile açılan vatandaş, dalgaların arasında batıp çıktıkça sahildekilerin yüreği ağzına geldi. Kaynak: İHA