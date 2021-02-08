Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
08.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:08
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili'nde gemilerden sızan kimyasal atık olduğu tahmin edilen maddeler deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturdu.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili'nde gemilerden sızan kimyasal atık olduğu tahmin edilen maddeler deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturdu.
- Körfezkocaeli
Sabah erken saatlerde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinde kirli bir tabaka gördü. Çevrede bulunan limanlara gelen gemilerden sızan kimyasal olduğu tahmin edilen kirlilik Yarımca Sahil boyunca yaklaşık 1 kilometrelik hat boyunca görüldü. Yaşanan kirlilik çevrede spor yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından tepki çekti.
- Körfezkocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU