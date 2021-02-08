Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
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Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu

08.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:08
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili'nde gemilerden sızan kimyasal atık olduğu tahmin edilen maddeler deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturdu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili'nde gemilerden sızan kimyasal atık olduğu tahmin edilen maddeler deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturdu.

Sabah erken saatlerde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinde kirli bir tabaka gördü. Çevrede bulunan limanlara gelen gemilerden sızan kimyasal olduğu tahmin edilen kirlilik Yarımca Sahil boyunca yaklaşık 1 kilometrelik hat boyunca görüldü. Yaşanan kirlilik çevrede spor yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından tepki çekti.


- Körfezkocaeli
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu
Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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