Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor. Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken 40'a yakın gemi Sinop'un doğal limanına demirleyerek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay gemilerin yaklaşık dört gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek rüzgarın bir iki gün içinde etkisini yitirmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca Alpay, gemilerdeki personelin talep olması halinde zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. - SİNOP

Kaynak: İHA