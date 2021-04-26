Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı
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Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı

Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi İnceburun açıklarında 2 gün önce kargo gemisinden denize düşen Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'nin (33) cansız bedeni, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy sahilinde bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi İnceburun açıklarında 2 gün önce kargo gemisinden denize düşen Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'nin (33) cansız bedeni, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy sahilinde bulundu.

Rusya'nın Taupse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na giden Singapur bayraklı 180 metre boyundaki 'Strategic Unity' adlı gemi, 24 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında Şarköy ilçesi İnceburun mevkiinden geçerken, Hintli gemici Khehra Jagjit Singii denize düştü. Kaptanın durumu yetkililere bildirmesinin ardından denize düşen gemici için 5 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgede arama çalışması başlattı. Akıntıyla sürüklenen gemicinin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy sahilinde cansız bedeni, bu sabah yürüyüş yapan kişiler tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, gemi kaptanı tarafından teşhis edilen Hintli gemicinin cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'nin, olaydan 16 saat önce İstanbul'dan gemiye yeni dahil olduğu öğrenildi. 


Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı
Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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