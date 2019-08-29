Gemideki hangar boşluğuna düşen işçi yaralandı
Bartın Limanı'na çimento almak için gelen gemide çalışan işçi, hangar boşluğuna düşerek ayağını kırdı.
Bartın Limanı'na çimento almak için gelen gemide çalışan işçi, hangar boşluğuna düşerek ayağını kırdı.
Alınan bilgiye göre, "Nordan" isimli yük gemisi çimento yüklemek için Bartın Limanı'na demir attı.
Gemide çalışan Suriye uyruklu Mazen Yasin (22), yükleme yapıldığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten geminin hangarına düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Ayağı kırılan işçi Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.