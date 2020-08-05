Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı
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Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir gemide işçi olarak çalışırken halatın kopması sonucu, geminin arkasındaki metal kısım ile şamandıra arasında sıkışarak belden aşağısı sakatlanan Uğur Yıldırım, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı
05.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:55

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir gemide işçi olarak çalışırken halatın kopması sonucu, geminin arkasındaki metal kısım ile şamandıra arasında sıkışarak belden aşağısı sakatlanan Uğur Yıldırım, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

37 yaşındaki Yıldırım, 11 Haziran'da çalıştığı balık üretimi yapan iş yerine gitti. Yıldırım ve beraberindekiler yem kamyonlarının yüklenmesi sonrası denize açıldı.

Yıldırım, gemide işlemler sırasında halatın kopması sonrasında şamandıranın sallanarak kendisine çarpması ile geminin arkasına doğru sürüklenerek sıkıştı.

Gemidekiler tarafından vinç yardımıyla bota konulan ve kıyıya çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülen Yıldırım'ın belden aşağısında çok sayıda kırık tespit edildi.

Tedavi sürecine rağmen halen yürüyemeyen Yıldırım, hukuk mücadelesi başlatarak ceza ve tazminat davası açtı.

AA muhabirine kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Yıldırım, olay anında canının çok yandığını ve 'kurtarın beni' diye bağırdığını, bu durumlarda sahil güvenliğe haber verilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayağımı yavaş yavaş hareket ettirmeye başladım. Doktorlar kırıklar çok riskli bölgelerde olduğu için ameliyat edilemeyeceğimi, yatarak kaynayacağını söyledi. 'Yürüdüğün zaman ufak bir aksama kalabilir.' dediler. Hayatım bu kadar ucuz değil. İş yerinde birkaç ölümlü kaza olmuştu. Tedbirler alınsa bunlar başımıza gelmezdi.

Tazminat davası açtık. 37 yaşındayım, zıpkınla dalmaya giderdim, bendeki ciğer kimsede yok. İyi bir koşucuyum ama şimdi koşamam. Bittim çünkü. Eşim temizlik işlerine gidiyor. Başka bir gelirimiz yok. Evimin borcu var. Bundan sonra iş bulabilecek miyim, ağır kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Ben de haklı olarak davamı açtım, sonuna kadar da peşindeyim."

Başka kazalar da olmuş

Yıldırım'ın avukatı Doğukan Algan, aynı iş yerinde daha önce 3 iş kazası meydana geldiğini, bunların da çürük halattan kaynaklandığını tespit ettiklerini belirtti.

Kazanın gerçekleşmesinden sonra da ihmallerin devam ettiğini savunan Algan, "Normalde sahil güvenliğin çağrılması gerekiyor. Ağır bir kırık var ve ayağa kalkamaz durumda. Buna rağmen battaniyeye sarıyorlar, battaniyeyle bota aktarıyorlar, bu aşamada ağırlaşmalar meydana gelmiş olabilir. Kemiğin ne şekilde kaynayacağına göre yürüyüp yürüyemeyeceği belli olacak. İyileştikten sonra da kalıcı hasarlar kalması söz konusu. Müvekkil için hayat mücadelesi ağır bir şekilde devam ediyor." dedi.

İşverenin almadığı tedbirler nedeniyle mağduriyetin büyük olduğunu öne süren Algan, bir kısmı yönetici ve amir, bir kısmı da iş güvenliği uzmanı olan 8 kişi hakkında dava açtıklarını söyledi.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma olduğunu ifade eden Algan, ek olarak da maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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