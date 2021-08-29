Gemide temizliği yapılan tanka düşen Hindistan uyruklu kontrol görevlisi öldü
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Gemide temizliği yapılan tanka düşen Hindistan uyruklu kontrol görevlisi öldü

Gemide temizliği yapılan tanka düşen Hindistan uyruklu kontrol görevlisi öldü
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çalıştığı şirkete ait gemide temizliği yapılan tankı kontrol etmek isterken içine düşen enspektör (kontrol görevlisi) hayatını kaybetti.

Çalıştığı şirkete ait gemide temizliği yapılan tankı kontrol etmek isterken içine düşen enspektör (kontrol görevlisi) hayatını kaybetti.

Hindistan'ın New Magnalore Limanı'ndan bakım ve onarım için İstanbul Tuzla'daki bir tersaneye hareket eden "Aries Sun" isimli, Liberya bayraklı 244 metre boyundaki tankerde, Çanakkale Boğazı geçişi için beklediği sırada "gas free" olarak adlandırılan tank temizliği yapıldı.

Tersane çalışmalarına katılmak üzere gemide bulunan Hindistan uyruklu şirket enspektörü Singh Girish Kailash (50) temizlenen tankı kontrol etmek için aşağı indi.

Henüz belirlenemeyen nedenle tankın içinde düşen Kailash, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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