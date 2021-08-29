Gemide tank içinde düşen görevli hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, Liberya bayraklı 'Aries Sun' isimli gemide enspektör olarak çalışan Singh Girish Kailash (50), temizliği yapılan tankın içine düşerek yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, Liberya bayraklı 'Aries Sun' isimli gemide enspektör olarak çalışan Singh Girish Kailash (50), temizliği yapılan tankın içine düşerek yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın New Magnalore Limanı'ndan bakım ve onarım işleri için İstanbul Tuzla'daki tersaneye gelen Lİberya bayraklı 244 metre boyundaki 'Aries Sun' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi için Bozcaada açıklarında beklediği sırada, gemi personeli tarafından tank temizliği yapıldı. Tersane çalışmalarına katılmak üzere gemide bulunan enspektör Singh Girish Kailash, temizlenen tankı kontrol için aşağıya indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tankın içinde düşen Kailash, hayatını kaybetti. Enspektörün cenazesi, savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı