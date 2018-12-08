Gemide Düşerek Yaralanan Kişi Sahil Güvenlik Ekiplerince Tahliye Edildi
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında gemide düşerek yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında gemide düşerek yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Malta bayraklı gemide Türk uyruklu kişi, düşerek yaralandı.
Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.
Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yaralı, sağlık personeli refakatinde gemiden alınarak Bayraklı Limanı'nda 112 Acil Servis personeline teslim edildi.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.