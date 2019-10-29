Gemide asker selamıyla 29 Ekim kutlaması
Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, denize açıldıkları araştırma gemisi üzerinde asker selamı vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, denize açıldıkları araştırma gemisi üzerinde asker selamı vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri, "R/V İSTE-1" adlı araştırma gemisiyle İskenderun Körfezi'ne açıldı.
Burada, gemiye Türk bayrağı asan öğrenciler, güvertede asker selamı vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Öğrencilerin asker selamı drone ile görüntülendi.
VİDEO: Gemide asker selamıyla 29 Ekim kutlaması