Gemi ve askeri denizaltı ziyarete açıldı

30.08.2019 17:46

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Samsun'a gelen "TCG Sakarya" askeri denizaltı ile "TCSG-Dost" gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG Sakarya askeri denizaltı ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-Dost askeri gemi, Samsun Limanı'nda ziyaret edilebiliyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği gemilerin 2 Eylül'e kadar Samsun'da ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA