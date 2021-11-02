Gemi Sevk ve İdare Belgesi

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak olan iç sularda gemi sevk ve idare belgesi kursu, İç sularda çalışan gemi ve iç su araçları yönetmeliği gereği gerekli ve zorunlu olan gemi sevk ve idare belgesi hizmetini halkımıza sunmak ve ihtiyacı olanlara verebilmek maksadı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Liman Başkanlığının koordinasyonu ile kurs ve sınav organize edilecektir. Söz konusu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak olan kurs, sınav şartları ve gerekli dökümanlar, başvuru formu aşağdadır.

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