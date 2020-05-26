Gemi seferleri artıyor
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Gemi seferleri artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 27 Mayıs Çarşamba günü itibariyle hafta içi yolculu ve arabalı gemi sefer sayılarını artırma kararı aldı.

Gemi seferleri artıyor
26.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 27 Mayıs Çarşamba günü itibariyle hafta içi yolculu ve arabalı gemi sefer sayılarını artırma kararı aldı. Karşıyaka ve Bostanlı'dan Pasaport ve Alsancak seferleri de başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs Çarşamba günü itibariyle hafta içi yolculu ve arabalı gemi sefer sayılarını artırıyor. Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring yapan yolculu gemiler, sabah ve akşam yoğun saatlerde karşılıklı olarak 15 dakikada bir, gün içinde ise saatte bir sefer yapacak. Bir süredir askıya alınan Pasaport ve Alsancak yolculu gemi seferleri de yeniden başlıyor. Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak arasında ring yapacak gemiler, sabah ve akşam yoğun saatlerde 15 dakikada bir gerçekleştireceği seferlere, gün içinde saatte bir devam edecek.

Programlar internette

Bostanlı-Üçkuyular iskeleleri arası arabalı gemi seferleri de sabah ve akşam yoğun saatlerde 35 dakikada bir yapılacak. Gün içinde ise saat başı karşılıklı seferler devam edecek. Tüm hatlarda ayrıntılı sefer programlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden görülebileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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