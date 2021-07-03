Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı

Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Çalıntı tekne ve motorların liman başkanlıklarında başka bir isimle kayıtlarının önüne geçilmesi ve bu gibi teknelerin vatandaş arasında sirkülasyonunun en aza indirilmesi için "Gemi kimlik tanımlama sistemi"nin gemilerde uygulanmasının önü açıldı.

Çalıntı tekne ve motorların liman başkanlıklarında başka bir isimle kayıtlarının önüne geçilmesi ve bu gibi teknelerin vatandaş arasında sirkülasyonunun en aza indirilmesi için "Gemi kimlik tanımlama sistemi"nin gemilerde uygulanmasının önü açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk bayrağı altında balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren bazı balık avlama cinsi gemilerinin kıç taraflarında balık ağların denize serilmesinde ve toplanmasında kullanılan hizmet botların denize indirilmesi ile tekneye alınmasında pratiklik sağlayan ve bu hizmet botlarının ağır deniz şartlarında tekne üzerinde emniyetli durmasını sağlayan bot rampalarının tam boya dahil edilip edilemeyeceği ile alakalı düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile bu rampaların 1,5 metreye kadar olan kısmı tam boya dahil edilmeyecek. Böylece, balıkçılık faaliyetlerin daha etkin ve deniz emniyeti çerçevesinde yapılması hedefleniyor.

Liman başkanlıklarında gemilerin tonilatolarını ölçmeye yönelik iş ve işlemlerde, hem bürokrasiyi azaltmak hem de vatandaşların liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm işlerini daha kısa sürede tamamlamasını temini için, liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm için yetkilendirilen personelin yetki, yeterlik ve eğitim durumları revize edildi.

Çalıntı tekne ve motorların liman başkanlıklarında başka bir isimle kayıtlarının önüne geçilmesi ve bu gibi teknelerin vatandaş arasında sirkülasyonunun en aza indirilmesi için yönetmelik taslağı ile gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı.

Geçiş hükümleri ile de gemi kimlik tanımlama sisteminin uygulanmasına yönelik detaylar belirlendi.

Yönetmelik kapsamında ölçümü yapılmış veya ölçümü yapılacak gemilere yerleştirilmesi gereken gemi kimlik tanımlama sistemi, İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilecek usullere göre tahsis edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Diego Costa Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 18:32:58. #1.14#

title