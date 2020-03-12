Gemi kaptanını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi HİNT Okyanusunda geçirdiği bunalım sonucu Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldüren 6 gemi personelini yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli, bu sabah getirildiği İstanbul'da adliyeye sevk edildi.

HİNT Okyanusunda geçirdiği bunalım sonucu Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldüren 6 gemi personelini yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli, bu sabah getirildiği İstanbul 'da adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "Onu İngiliz donanmasının kaptanı olduğu için öldürdüm." dediği öğrenildi. Ancak polis şüphelinin akli dengesi bozuk imajı vermek için bu şekilde ifade verdiğini değerlendiriyor.

"İnce Karadeniz" gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre gemi kaptanı Bora Ekşi, gemide yağcı olarak çalışan Ergin A.'nın dengesiz hareketleri ve sürekli arkadaşlarıyla kavga etmesi üzerine durumu çalıştığı şirkete bildirmişti. Şirket Ergin A.'nın ailesini arayarak sağlık durumu ve daha önce ilaç kullanıp kullanmadığını sormuştu. Ergin A.'nın ailesiyle konuşarak çalıştığı şirketten arandığını öğrenmesinin ardından kaptan Ergin A.'yı kamarasında bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırgan kendisini durdurmaya çalışan gemi personeli Taşkın Y.(46)) Coşkun K.(35), Fatih D.(42)), İsmail Ç.(52) Suat K.(35)), Sedat K.(55) yaralamıştı. Şüpheli diğer personel tarafından üzerine yangın söndürücü sıkılarak etkisiz hale getirilmişti.

GEMİ İSTANBUL'DA İNCELENDİ

Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemi rotasını Sri Lanka'ya çevirmişti. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından şüpheli Ergin A. yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı. Olayın meydana geldiği geminin bağlama limanının Karaköy olması dolayısıyla Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'a gelen "İnce Karadeniz" gemisinde inceleme yaptı.. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı inceleme sırasında cinayet ve yaralama olayları ile ilgili ipuçları arandı.

ÜÇ BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Sri Lanka olayın faili Ergin A.'nın iade edilmesi için müracaatta bulundu. Bu görülmeler sırasında Sri Lanka'lı yetkilileri bir ara Ergin A.'yı istediği ülkeye sınır dışı edeceklerini söyledi. Ancak Türk Dış işleri, İçişleri ve Adalet bakanlığının çabaları sonucu bu girişim önlendi. Cinayet Büro Amirliği polislerinden oluşan özel bir ekip Sri Lanka'ya gönderildi. Yapılan tüm çabaların ardından Sri Lanka sonunda Ergin A.'yı Türkiye'ye vermeyi kabul etti.

BU SABAH İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Şüpheli Ergin A.' Türkiye'den gönderilen Cinayet Büro Amirliği polislerinden oluşan özel ekibe teslim edildi. Şüpheli, THY'nin tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Colombo'dan İstanbul'a getirildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

DENGESİZ İFADELER VERDİ

Dengesiz ifadelerde bulunan şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde kaptanını "Onu İngiliz donanmasının kaptanı olduğu için öldürdüm." dediği öğrenildi. Ancak Cinayet Büro Amirliği dedektifleri şüphelinin akli dengesi bozuk imajı vermek için bu şekilde ifade verdiğinin değerlendiriyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdünüz" sorularına cevap vermedi.

Kaynak: DHA