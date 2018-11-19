Gemi İskeleye Çarptı, Körfeze Yakıt Sızdı

Gemi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdı

DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir limana yanaşan yük gemisi iskeleye çarptı. Hasar alan gemiden İzmit Körfezi'ne yakıt sızdı. Liman Başkanlığı ekipleri iskele çevresine bariyer çekerek sızıntının dağılmasını önlemeye çalıştı.

Kaza saat 08.00 sıralarında, Dilovası ilçesinde bulunan İzmit Körfezi kıyısında bulunan bir limanda meydana geldi. İskeleye yanaşmak isteyen 'MSC Katyaynı' adlı yük gemisi iskeleye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan geminin yakıtı İzmit Körfezi'ne sızdı. İskelede bulunan görevliler hemen durumu Liman Başkanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iskele çevresine bariyerleri çekerek yakıtın dağılmasını önlemeye çalıştı. İskele çevresinde temizleme çalışmaları sürdürülürken, hasar alan gemi ise limandan bakım için tersaneye götürüldü. Bölgede hafif bir yakıt sızıntısı yaşanırken, temizlik çalışmaları devam ediyor.