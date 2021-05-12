Gemi inşada 326 patent başvurusu yapıldı

Türkiye özel maksatlı gemi inşa endüstrisinde ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye özel maksatlı gemi inşa endüstrisinde ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Özellikle LNG, hibrit ve akülü gemilere yönelimin arttığını dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 1972 ile 2021'in ilk çeyreği arasında gemi inşa alanında toplamda 328 patent başvurusunun yapıldığını söyledi.

Çevresel hassasiyetlerin giderek artış trendinde olması birçok sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Bu sektörlerin arasında yer alan gemi inşa, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (İMO) koymuş olduğu çevresel kurallara adapte olarak farklı bir yöne doğru yelken açtı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2009 krizinden sonra Türkiye'de gemi inşa süreçlerinin özel maksatlı gemi odaklı ilerlediğine dikkat çekerek, "Sektördeki patent sayıları 2009 ve sonrasında artış gösterse de belirli bir ivme yakalanamamış. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre, 2009'dan 2021'in ilk üç aylık dönemine kadar baktığımızda sektörde 168 patent başvurusu yapılmış. Genel olarak ise 1972 ve 2021'in ilk üç aylık döneminde toplamda 328 patent başvurusu gerçekleşmiş" dedi.

En fazla pay Güney Kore ve Çin'e ait

Türkiye'nin 2020 yılında dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 1'in üzerine çıktığını kaydeden Akbulut, "Aynı dönemde kilogram başına ihracat değerimiz 1.02 dolar düzeyindeydi. Bu yıl ki ihracat rakamları ilk dört ay için kilogram başına ihracat değeri 1.24 dolara ulaştı. Hedef 2021 yılı sonunda dünya ticaretinde payımızı yüzde 1,5'in de üzerine taşımak" dedi. Tekstil ve gıda gibi sektörlerde ihracatta kilogram başı ortalamayı arttırmak için nitelikli üretimin yapılması gerektiğini kaydeden Akbulut, "Otomotiv ve özel maksatlı gemi inşa sanayisinde bu üretimleri görmek mümkün. Otomotivin ortalama kilogram başı ihracat değeri 10,37 dolarken bu rakam gemi inşada 40 dolar seviyelerinde" diye konuştu.

Akbulut, gemi inşa sanayisinde ticarileşme ve patent çalışmalarında da belli bir mesafenin kat edildiğini söyledi. Gemi inşa konusunda Çin'in yüzde 52'likpay ile birinci sırada olduğunu Güney Kore'nin ise yüzde 29'la ikinci sırada yer aldığını dile getiren Akbulut, "Kore ve Çin dünya genelindeki patent başvurularında ortalama yüzde 81'lik paya sahip. Bu ülkeleri Amerika, Japonya, Avrupa-EPO başvuruları, Rusya ve Avustralya takip ediyor" ifadelerini kullandı. Akbulut, en çok patent başvurusu yapan firmaların başında Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung ve Hyundai'nin geldiğine dikkat çekti.

Buluşçularda ilk sırada ABD var

Genel anlamda denizcilikle ilgili yapılan patent başvurularının 2007'den bu yana artış gösterdiğini ifade eden Akbulut, "Buluşçuları ülkelerine göre sıraladığımızda ilk sırada Amerika, ardından Güney Kore, Çin, İngiltere, Fransa, Norveç, Japonya, Almanya, Kanada, Hollanda geliyor. Denizcilik anlamında genelleştirilen patent başvurularında ise Amerika ve Güney Kore'nin pazara hakim olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı