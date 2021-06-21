Gemi imal eden Güney Koreli şirkete yapılan bilgisayar korsanı saldırılarına ilişkin soruşturma başlatıldı
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Gemi imal eden Güney Koreli şirkete yapılan bilgisayar korsanı saldırılarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Gemi imal eden Güney Koreli şirkete yapılan bilgisayar korsanı saldırılarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Güney Koreli gemi üreticisi, Deawoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. şirketinin veri tabanına yönelik bilgisayar korsanı saldırılarına karşı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güney Koreli gemi üreticisi, Deawoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. şirketinin veri tabanına yönelik bilgisayar korsanı saldırılarına karşı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Silah Tedarik Ajansının açıklamasında, dünyanın en büyük gemi üreticilerinden, denizaltı ve donanma gemileri üretimleriyle tanınan Deawoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. şirketine yönelik, kimliği belirsiz kişilerce "hacker" saldırısı yapıldığı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İdaresi Programı'ndan (DAPA) yapılan açıklamada da şirkete yönelik saldırı girişimlerinin doğrulandığı ancak bu girişimlerin başarılı olup olmadığı veya saldırının arkasında kimin olduğuyla ilgili bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

DAPA sözcüsü Albay Suh Yong-won, "Şirket, durumu polise bildirdi. Polis ve ilgili askeri kurumlar olayı soruşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yong-won, hackerların Kuzey Koreli olduklarını tahmin ettiklerini fakat nükleer güçle çalışan bir denizaltının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, bazı araştırma verilerinin çalındığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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