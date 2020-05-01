Gemi düdükleri denizciler için çaldı
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Gemi düdükleri denizciler için çaldı

Gemi düdükleri denizciler için çaldı
01.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:21

Gemi düdükleri denizciler için çaldı Çanakkale'de gemi düdükleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ön saflarda çalışan ve zorlu anlar yaşayan gemicilere moral vermek amacıyla çaldı.

Gemi düdükleri denizciler için çaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gemi düdükleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ön saflarda çalışan ve zorlu anlar yaşayan gemicilere moral vermek amacıyla çaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbir amaçlı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda denizcilerin de diğer sektör çalışanları gibi en ön saflarda çaba sarf etmesi ve onlara moral verilmesi amacıyla dünya çapında bugün saat 12.00'da gemi düdükleri 1 dakika süreyle gemi çalışanları için çaldı.

Dünya ticaretinin yüzde 83'ünün deniz ticaretiyle gemilerle sağlanması ve bu süreçte özellikle hayati önem taşıyan tüm mal ve ürünlerin kesintisiz bir şekilde taşınmasına hizmet eden dünya çapında 1,2 milyondan fazla gemi çalışanının moral ve motivasyonlarının üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla bugün saat 12.00'da Çanakkale Gestaş İskelesi'ndeki gemilerin düdükleri 1 dakika boyunca deniz çalışanları için çaldı.

Gemi düdükleri denizciler için çaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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